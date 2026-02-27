La integración tarifaria del transporte público en Terres de l'Ebre (Tarragona) comienza este lunes

Reunión del Consell de Mobilitat de Terres de l’Ebre - GENERALITAT

TARRAGONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de la integración tarifaria de los servicios de transporte público de Terres de l'Ebre dentro del sistema tarifario integrado de la Autoritat de Transports Metropolitans (ATM) del Camp de Tarragona entrará en funcionamiento el lunes.

Según ha informado el Departamento de Territorio de la Generalitat en un comunicado este viernes, a partir de ese momento, los usuarios podrán viajar con un único título integrado y beneficiarse de tarifas "más reducidas y competitivas".

El secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, ha explicado que los 187.000 ciudadanos de Terres de l'Ebre "podrán disfrutar de un sistema de movilidad mejor que el que tenían hasta ahora", porque podrán acceder a todos los títulos del transporte que en estos momentos operan en el ámbito de la ATM de Tarragona.