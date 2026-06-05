La Intercol·legial crea una comisión para abordar el problema de la vivienda en Catalunya

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que representa a más de 100 corporaciones profesionales de Catalunya con más de 350.000 colegiados, ha creado la Comissió Intercol·legial d'Habitatge con el objetivo de aportar soluciones de forma transversal al problema de la vivienda en Catalunya, ha informado la Intercol·legial en un comunicado este viernes.

Para la presidenta de la Intercol·legial y decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, la creación de esta comisión responde a la "responsabilidad de los Colegios profesionales de contribuir a elaborar proyectos y medidas que den respuesta a uno de los principales problemas que más preocupan a la ciudadanía, como es la vivienda".

La nueva comisión trabajará con una mirada interprofesional, que integre las aportaciones de los diversos sectores para fomentar el debate, la reflexión y el intercambio de ideas y experiencias en la materia, elaborar informes y estudios, y plantear propuestas de actuación a partir del conocimiento de profesionales de diversos ámbitos.