Interior nombrará a la comisaria Rosa Bosch como número dos de los Mossos en verano

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Interior de la Generalitat nombrará en verano a la comisaria Rosa Bosch como número dos de los Mossos d'Esquadra y Eduard Sallent seguirá siendo el comisario jefe.

Así lo ha explicado el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, en una entrevista con Europa Press este lunes, en la que ha argumentado que la jefatura tiene que ser coral, y que así "habrá un sistema que no sea tan jerárquico con una persona única al mando".

Ha añadido que, actualmente, hay seis nuevos comisarios y que "llegarán 12 intendentes nuevos que están en prácticas", a los que se les atribuirá nuevos destinos a cada uno también en verano.

PARIDAD

Elena ha dicho que es una "anomalía" que solo haya un 21% de mujeres en el cuerpo de Mossos d'Esquadra, cuando en la sociedad el porcentaje es de un 50%.

"Si quieres servir a la sociedad bien, tienes que parecerte a la sociedad a la que sirves", ha añadido, y ha recordado que cuando asumió el cargo de conseller de Interior había tres mujeres comisarias, respecto a las siete que hay actualmente.

Preguntado por las críticas de algunos policías y bomberos que consideran que se pasa por delante la paridad a la seguridad, ha dicho que todo el mundo tiene derecho a no querer cambios: "Es legítimo, pero yo vengo a cambiar cosas, y no a mantener un 'status quo' que me parece que no tiene ningún sentido".