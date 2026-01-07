Euskadi acabará de implantar próximamente la nueva estructura de las oficinas judiciales de 9 partidos judiciales

El Palacio de Justucia de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi culminará próximamente el proceso de implantación de la nueva estructura organizativa de las oficinas judiciales en nueve de sus 14 partidos judiciales: Amurrio, Azpeitia, Balmaseda, Durango, Gernika, Getxo, Bergara, Tolosa e Irún, según ha confirmado el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.

Además, prevé que en plazo legal establecido de seis meses estarán implementadas también las oficinas judiciales de Donostia-San Sebastián, Eibar, Barakaldo, Vitoria-Gasteiz y Bilbao.

Fuentes del Ejecutivo vasco han explicado a Europa Press el estado en el que se encuentra la implantación de la Ley 1/2025 en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en el País Vasco, después de que el presidente del Tribunal de Instancia de Bilbao, Aner Uriarte, lamentara que aún se mantenga "la incertidumbre" en Euskadi sobre la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, de la que, según aseguró, se desconoce la fecha de su implementación, por lo que consideró que el cambio en la organización de los juzgados se ha quedado en una simple modificación de su nombre por el de plazas judiciales.

Tal como ha destacado, la implantación integral conlleva un proceso "complejo" integrado por la publicación de la nueva estructura organizativa, el acoplamiento de todo el personal de la administración de justicia, las adaptaciones de los edificios judiciales y las modificaciones en el expediente judicial electrónico y el sistema de gestión procesal.

En este sentido, ha señalado que esto permitirá "dar por concluido en su totalidad el proceso que comenzó el pasado 1 de julio con la constitución de los Tribunales de Instancia de Amurrio, Azpeitia, Balmaseda, Durango, Gernika, Getxo, Bergara, Tolosa e Irún".

EN LAS CAPITALES

Asimismo, ha subrayado que, conforme a la planificación y proyecto previamente establecido, se ha comenzado el proceso de implantación de las Oficinas Judiciales de los Tribunales de Instancia de Donostia-San Sebastián, Eibar, Barakaldo, Vitoria-Gasteiz y Bilbao, que se constituyeron el pasado 31 de diciembre.

Justicia ha asegurado que en la Ley de Eficiencia se distinguen dos momentos jurídicos: la constitución de los Tribunales de Instancia y la implantación integral de la oficina judicial que les asiste. De esta forma, ha indicado que en Euskadi el proceso de implantación "culminará íntegramente en el plazo legal establecido en la disposición transitoria quinta de la LO 1/2025, que son seis meses".

También ha recordado que, en la reunión de la Comisión Mixta Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Gobierno Vasco, celebrada el pasado 17 de diciembre bajo la presidencia de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, se trató este asunto y se facilitó toda la información sobre la implantación.