Internamiento en régimen cerrado para 3 menores tras los altercados del sábado en Barcelona

Disturbios en el centro de Barcelona el sábado 24 de octubre - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

3 de los 76 menores de edad detenidos en el marco de los disturbios ocurridos el sábado en Barcelona han ingresado en internamiento en régimen cerrado, mientras que los 51 adultos que han pasado a disposición judicial este lunes, del total de 54 arrestados, han quedado en libertad provisional con medidas cautelares.

En lo referente a los mayores de edad, que han pasado a disposición de las 3 plazas de guardia del tribunal de instancia de Barcelona, las causas están abiertas por delitos de desórdenes públicos, daños, robo con fuerza y atentado a agentes de la autoridad, entre otros, ha informado el TSJC en un comunicado.

En lo que respecta a los menores detenidos, y puesto que no pueden estar más de 48 horas sin que se haya acordado ninguna medida, se han resuelto entre el domingo y el lunes los casos más graves.

En este sentido, se han decretado 3 internamientos y régimen cerrado y, para el resto, medidas cautelares como la prohibición de asistir a manifestaciones y reuniones, y la libertad vigilada.

La decisión sobre la situación del resto de menores se "irá resolviendo de forma progresiva según la exigencia del procedimiento que establece la Ley del Menor".