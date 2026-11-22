Archivo - Aviso de la prealerta del Ferrocat por Protecció Civil - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

GIRONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Portbou (Girona) y Cerbère (Francia) se encuentra interrumpida este domingo por la tarde por un corte de circulación en la red ferroviaria francesa.

Según ha informado Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press se ha activado la prealerta del plan Ferrocat debido al corte.

Así, se encuentra cortada la conexión en tren entre ambos lados de la frontera.