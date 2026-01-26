Interrumpida la circulación de la R14, R15 y R16 entre Reus y Tarragona por una incidencia

TARRAGONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de las líneas R14, R15 y R16 entre Reus (Tarragona) y Tarragona han quedado interrumpidas este lunes a mediodía por una incidencia en la infraestructura, ha informado Renfe en un comunicado recogido por Europa Press.

Renfe señala que el servicio alternativo hasta Reus llegará ahora hasta Tarragona, efectuando todas las paradas intermedias.

También permanece suspendida la circulación de la R8 en Rubí-Can Vallhonrat (Barcelona) por el estado de la infraestructura y la R11 entre Caldes de Malavella (Girona) y Girona a petición de la Policía Local por un posible desprendimiento de tierra sobre la vía.