Interrumpida la circulación en la R2 y R2 Nord entre Montcada y Sant Andreu (Barcelona)

Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria en las líneas R2 y R2 Nord de Rodalies está interrumpida desde las 12.45 horas entre Montcada i Reixac y Sant Andreu (Barcelona) por una incidencia en el suministro eléctrico.

Según ha informado Adif en un apunte en X recogido por Europa Press, la compañía está trabajando para solventar la incidencia "a la mayor brevedad posible".

En otro apunte, Rodalies ha recomendado usar transporte alternativo para hacer el trayecto interrumpido.