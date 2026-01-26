Interrumpida la circulación de la R2 Sud por la vía 1 entre el Garraf y Sitges (Barcelona)

Imagen de archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R2 Sud ha quedado interrumpida este lunes sobre las 15.30 horas por la vía 1 entre el Garraf y Sitges (Barcelona) por una incidencia en la infraestructura, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

En un mensaje de 'X', recogido por Europa Press, Adif explica que, a causa de esta interrupción, los trenes de la línea R2 Sud del núcleo de Rodalies de Catalunya y trenes de media distancia Barcelona-Tarragona/Reus están registrando retrasos.

También permanece suspendida la circulación de la R11 entre Caldes de Malavella (Girona) y Girona; la R8 en Rubí-Can Vallhonrat (Barcelona); y las líneas R14, R15 y R16 entre Reus (Tarragona) y Tarragona.