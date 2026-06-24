Interrumpida la circulación de la R4 entre Sabadell y Barberà (Barcelona) por un coche en las vías

Accidente de un coche que ha caído a las vías en Sabadell (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han pedido interrumpir la circulación de trenes en la R4 de Rodalies entre Sabadell Sud y Barberà del Vallès (Barcelona) por la presencia de un coche que ha caído a las vías por un terraplen.

El accidente ha ocurrido en la calle Moragas i Barret de Sabadell y el aviso ha sido a las 9.43 horas de este miércoles, informa el cuerpo en un apunte en X recogido por Europa Press.

De los cuatro ocupantes del vehículo, tres han salido de las vías por su propio pie y el último ha sido acompañado hasta la estación, situada a unos 300 metros, para que sea atendido por los servicios médicos.

Los Bombers están trabajando en el accidente con cinco dotaciones y Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat.

El cuerpo ha explicado que el tren que circulaba por la vía afectada ha podido frenar a tiempo y no ha impactado con el coche, y que no hay heridos entre los pasajeros.