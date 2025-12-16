Interrumpida parte de la L2 y L3 del Metro de Barcelona por incidencias causadas por la lluvia

Archivo - Metro de Barcelona (TMB) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las líneas L2 y L3 tienen el servicio interrumpido entre las estaciones Artigues-Sant Adrià y Badalona Pompeu Fabra (L2), y entre Paral·lel y Passeig de Gràcia (L3) por incidencias causadas por la lluvia.

Así lo ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en una publicación en 'X' este martes recogida por Europa Press.

En cuanto a la L3, ha comentado que se puede utilizar las líneas de bus D50 y 59 para cubrir el recorrido afectado.