Interrumpida la R16 de Rodalies entre L'Aldea y Tortosa (Tarragona) a petición de los Bombers

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La R16 de Rodalies está interrumpida este viernes por la tarde entre las estaciones de L'Aldea-Amposta y Tortosa (Tarragona) a petición de los Bombers de la Generalitat tras producirse una incidencia por las condiciones meteorológicas adversas, informa en un comunicado.

El temporal de lluvias ha sido especialmente intenso en el sur de Catalunya, especialmente en comarcas de Terres de L'Ebre (Tarragona).

De hecho, Protecció Civil ha enviado un ES-Alert a Baix Ebre y Montsià (Tarragona) por inundaciones "importantes" este viernes a las 7.12 horas.