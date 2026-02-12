Interrumpida la R4 entre L'Hospitalet y Sant Feliu y R11 entre Girona y Maçanet por árbol en la vía

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La R4 de Rodalies entre L'Hospitalet de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y la R11 entre Girona y Maçanet de la Selva (Girona) están interrumpidas por la caída de sendos árboles en la vía este jueves a primera hora.

La incidencia está producida por la alerta de viento extremo que azota a Catalunya este jueves y Rodalies está gestionando servicio alternativo por carretera entre los tramos cortados, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Renfe recuerda que las líneas de tren circulan con limitaciones de velocidad.