Interrumpida la R8 en Rubí (Barcelona) por el estado de la infraestructura

Archivo - Estación de Rodalies de Rubí (Barcelona), en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R8 ha quedado interrumpida este lunes a mediodía en Rubí-Can Vallhonrat (Barcelona) por el estado de la infraestructura, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

También permanece suspendida la circulación de la R11 entre Caldes de Malavella (Girona) y Girona a petición de la Policía Local por un posible desprendimiento de tierra sobre la vía.

Se trata de la línea de ancho convencional que une Barcelona-Girona-Portbou (Girona), ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, que ha precisado que los operarios ya se han trasladado hasta el lugar de la incidencia, que afecta solo al citado tramo.