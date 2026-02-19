Interrumpidas la R13 y R14 entre Montblanc y Vilaverd (Tarragona) por un árbol en las vías

Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Todas las líneas de Rodalies en Cataluña están suspendidas tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies este martes por - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de las líneas R13 y R14 de Rodalies ha sido interrumpida este jueves sobre las 15.40 horas entre Montblanc y Vilaverd (Tarragona) por un árbol en las vías.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Rodalies Catalunya ha explicado que se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre las dos estaciones.

En otro mensaje, Protección Civil ha explicado que se ha activado la prealerta del Ferrocat por este episodio.