Interrumpido el servicio de la línea RL4 entre Calaf y Manresa (Barcelona) por una incidencia

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria de la línea RL4 permanece cortada este viernes por la mañana entre Calaf y Manresa (Barcelona) a causa de una incidencia, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La incidencia en la infraestructura ha sido a causa de las "condiciones climatológicas adversas".

Rodalies ha puesto a disposición de los usuarios un servicio alternativo por carretera, con paradas intermedias entre ambas estaciones.