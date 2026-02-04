Interrumpido el servicio en la R4 entre Montcada y Barcelona para rescatar a una persona en la vía

Archivo - La estación de Montcada Bifurcació, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R4 de Rodalies entre las estaciones de Montcada Bifurcació (Barcelona) y Fabra i Puig, en Barcelona, se ha suspendido este miércoles por la tarde para rescatar a una persona en la vía.

El servicio permanece interrumpido desde las 17.15 horas aproximadamente debido al "accidente de una persona en un punto de paso no autorizado", ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra, que trabajan en el lugar junto a los Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han explicado que un joven ha quedado atrapado debajo de un convoy y que aparentemente "no presenta heridas graves".