La Intersindical convoca este martes una huelga en el Institut de Serveis Socials de Barcelona

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de La Intersindical en el Ayuntamiento de Barcelona ha convocado para este martes una jornada de huelga que afectará a la totalidad del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y que se hace extensiva al resto del personal no uniformado del consistorio.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, la movilización se produce tras un mes de paros parciales y pretende denunciar lo que consideran un "recorte sin precedentes" de derechos laborales y de conciliación que ya estaban consolidados en el convenio anterior.

La plantilla critica que el nuevo marco laboral no resuelve los problemas estructurales de los servicios municipales y lamenta que la aplicación de la jornada de 35 horas excluye a gran parte de los trabajadores, al tiempo que critican la "inoperancia" de las circulares de recursos humanos emitidas por el Ayuntamiento.

Desde La Intersindical han alertado de que los servicios sociales municipales se encuentran en una "situación de emergencia" por la sobrecarga en áreas como la infancia en riesgo, la atención a la pobreza o la violencia de género (SARA, PIAD o SEAIA, entre otros).

El sindicato ha acusado a la Gerencia y al alcalde, Jaume Collboni, de mantener un "bloqueo institucional sistemático y de boicotear" las asambleas de trabajadores, además de negar el diálogo y el teletrabajo.

Entre las exigencias para desconvocar el conflicto, el sindicato reclama la reversión inmediata de las circulares que anulan permisos y compensaciones horarias, un calendario real de mesas sectoriales para todos los colectivos, el fin de las externalizaciones y la mejora de las ratios para garantizar una atención de calidad.