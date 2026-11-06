La Intersindical, COS y IAC llaman a la huelga general con demandas propias para Catalunya

El representante de la Intersindical Sergi Parelló, la representante de la Cos Patri Vallejo y el portavoz de la IAC, David Caño, este viernes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han reivindicado una huelga general con un marco político y reivindicaciones propias para Catalunya, y han convocado un bloque "nacional, de clase y combativo" para la manifestación en Barcelona.

Lo han explicado el representante de La Intersindical Sergi Parelló, la representante de la COS Patri Vallejo y el portavoz de la IAC, David Caño, este viernes en declaraciones a la prense en el Fossar de les Moreres, en el marco de la huelga convocada para el 11 de noviembre.

Vallejo ha reivindicado un sindicalismo que no esté determinado por la agenda de Madrid, y ha recordado que la huelga no debe reforzar gobiernos del PSOE ni del PSC: "Es una huelga en contra de la patronal, contra la burguesía, contra la extrema derecha y también contra el gobierno socioliberal del PSOE y del PSC".

Además, la representante sindical también ha afirmado que es "imprescindible romper con el sindicalismo de concertación y del régimen", y ha acusado a los sindicatos 'amarillos', CC.OO. y UGT de favorecer a estos gobiernos.

CONVOCATORIA PROPIA

Caño, por su parte, ha hecho un llamamiento "a la huelga general, a parar la producción, a bloquearlo todo y a cerrar los espacios de trabajo", y ha pedido a la clase trabajadora que participe de los comités de huelga, piquetes y cortes y manifestaciones que se organicen en Catalunya.

Sobre las movilizaciones en Barcelona, ha explicado que la convocatoria de los 3 sindicatos saldrá a las 17 desde el cruce entre Diagonal y Pau Claris, y ha recordado que "en esta huelga confluyen todo el último ciclo de luchas y huelgas que se han producido en Catalunya".

DEMANDAS

Parelló ha enumerado las 5 demandas de los sindicatos, que son un Salario Mínimo Profesional (SMI) catalán de 1.600 euros vinculado al coste de la vida; el control del precio de los productos básicos; servicios públicos "dignos" y bien financiados; alquileres indefinidos, y congelación y rebaja de los precios de vivienda.

Ha afirmado que estas reivindicaciones son de mínimos y que no están pidiendo privilegios, sino que exigen "las condiciones necesarias para vivir dignamente".