La Intersindical-CSC reduce la convocatoria de huelga al 7 de febrero y suma a Ustec

Afirma que la convocaron por motivos laborales y no para que coincidiera con el juicio

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, ha anunciado la convocatoria de una huelga general para el 7 de febrero --días antes habían dicho que iba a ser del 5 al 7--.

En rueda de prensa, ha explicado que así se ha decidido tras una negociación con otros sindicatos, a la que además se ha adherido el sindicato de enseñanza Ustec.

Sastre ha añadido que apoyan la huelga CGT-Ensenyament, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Universitats per la República y Sindicalistes per la República.

MOTIVOS LABORALES

Durante la rueda de prensa, en respuesta a los periodistas, la miembro del Secretariat Nacional de la Intersindical-CSC Ester Rocabayera ha afirmado que convocaron la huelga por motivos laborales y no para hacerla coincidir con el juicio del 1-O.

Los motivos que esgrime CSC-Intersindical para la huelga son: la derogación de la reforma laboral de 2012, la reclamación de un salario mínimo de 1.200 euros para Catalunya, una inspección de trabajo "dotada de recursos suficientes", la igualdad de género en el trabajo y la recuperación del poder adquisitivo, los salarios y las pensiones.

"Somos conscientes de que estamos en un momento de regresión de derechos y libertades. Estamos a la deriva en derechos democráticos y hay que responder a estas tendencias", ha defendido.

Y, sobre si se convocará otra huelga la siguiente semana, Carles Sastre ha dicho: "No hay previsión ahora mismo de convocar más huelgas. Veremos cómo va el día 7. No descartamos nada pero no nos comprometemos a nada".

La huelga será de 24 horas, y sus convocantes no esperan "mucho de las cúpulas de los sindicatos mayoritarios", pero insisten en que ellos están llamando a todos los trabajadores, independientemente de si están afiliados o no a su organización.

CGT-ENSENYAMENT

CGT-Ensenyament ha emitido un comunicado en el que asegura que da apoyo a la huelga y que llama a los trabajadores de la enseñanza a participar en ella.

"No podemos obviar que esta huelga llega al inicio de los juicios de los dirigentes políticos y sociales que impulsaron el referéndum del 1-O. No podemos olvidar que los juzgados son dirigentes de partidos que han llevado a cabo los recortes y privatizaciones, y son responsables de la represión que hemos sufrido", subrayan en su nota.

La CGT zanja que se debería juzgar a muchos políticos por "enriquecer a unos pocos a costa de llevar miseria a millones de trabajadores, no por organizar un referéndum".