Intervenidos 180 corderos en una instalación ilegal de Barcelona en la que se realizaban sacrificios

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - ARCHIVO

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de la Región Metropolitana Sur de los Mossos d'Esquadra ha denunciado a un hombre, de 32 años, por irregularidades en sanidad y bienestar animal, y ha intervenido 180 corderos en una instalación ilegal de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) en la que se hallaron indicios de prácticas de sacrificios, ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La actuación se inició a raíz de una comunicación efectuada por la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Martorell (Barcelona) y de la Policía Local de Sant Esteve de Sesrovires sobre posibles irregularidades relacionadas con la tenencia de ganado ovino en una finca del municipio.

El 29 de mayo realizaron la inspección de la finca, donde identificaron a 8 personas y localizaron tres espacios diferenciados destinado al ganado, así como dos puntos donde existían indicios compatibles con la realización de sacrificios de animales fuera de mataderos autorizados.

En concreto, se hallaron cerca de un centenar de pieles de cordero, así como abundantes restos orgánicos derivados del sacrificio, lo que evidencia "una actividad reiterada en unas condiciones higiénicas y sanitarias gravemente deficientes".

Por todo ello, se intervinieron un total de 180 corderos vivos, que no estaban identificados --un hecho obligatorio para garantizar la trazabilidad--, y que se encontraban en condiciones higiénicas deficientes, por lo que se activó a los servicios veterinarios de la Conselleria de Agricultura y Ganadería, que han asumido la gestión de los animales para asegurar su protección.