Un investigado en Tarragona por delito de estafa en la venta de un tractor a un ganadero de Burgos

TARRAGONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha localizado en Tarragona al presunto autor de un delito de estafa y otro de falsedad de documento privado en la venta de un tractor a un ganadero de Burgos.

La víctima realizó la compra en línea a una supuesta empresa de maquinaria agrícola y realizó un primer pago de 8.000 euros, tras lo que recibió una factura proforma y se le indicó que en un plazo de 3 a 5 días recibiría el tractor y abonaría el resto del importe, según informa la Guardia Civil en un comunicado este jueves.

Posteriormente, los supuestos vendedores le reclamaron un segundo pago de 8.650 euros en concepto de IVA y tasas para que el tractos pudiera salir de Alemania; antes las exigencias, la víctima fue informada de que, en operaciones intracomunitarias dentro de la Unión Europea, no se paga el IVA a la empresa alemana y no existen tasas aduaneras.

Al solicitar la devolución del dinero, la víctima no recibió ni el tractor ni el reembolso, por lo que presentó una denuncia a la Guardia Civil.

BLOQUEO DE PARTE DEL DINERO

Los agentes centraron las primeras actuaciones en el examen de las comunicaciones intercambiadas con el supuesto vendedor, junto con la documentación relacionada con la compraventa y los comprobantes de los pagos.

Las gestiones permitieron solicitar el bloqueo de parte de los fondos y recuperar mediante su paralización 4.000 de los 8.000 euros transferidos.

El análisis de la documentación puso de manifiesto diversas anomalías que apuntaban a la posible falsificación de la factura proforma y de otros documentos empleados para presentar la operación como legítima.

A partir de estos elementos y del contenido de las comunicaciones, los investigadores pudieron determinar cómo se había desarrollado la operación fraudulenta y establecer la identidad del presunto responsable, localizado en Tarragona.