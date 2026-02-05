Investigadoras de Hypatia III simularán una misión a Marte en una base ártica en el verano de 2027

Misión Hypatia III - PAU FABREGAT/FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

Un total de 10 investigadoras catalanas y del resto de España simularán una misión a Marte en el proyecto Hypatia III en una base del Ártico, situada en la isla Devon, en la región de Qikiqtaaluk, en el archipiélago ártico de Canadá, para realizar una exploración marciana "más dura, en un lugar más remoto y un ambiente más frío".

En rueda de prensa este jueves en el Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona, la ingeniera aeronáutica Estel Blay --comandante de la misión-- ha recordado que, desde el 11 de febrero de 2021, han hecho dos misiones análogas --es decir, simular "lo máximo posible" una misión espacial-- a Marte en el desierto de Utah (Estados Unidos), con Hypatia I en 2023 e Hypatia II en 2025.

Recuerda que los objetivos de la asociación Hypatia Mars son crear ciencia espacial de calidad; divulgar esta ciencia al público, concretamente a las niñas; y "poner en valor el rol de la mujer ciencia".

El director del CosmoCaixa, Valentí Farràs, ha recordado que la Fundación La Caixa comenzó su colaboración con Hypatia el año pasado y que, desde entonces, más de 2.000 niños han podido participar en sus actividades de divulgación; y ha recordado a la científica Josefina Castellví, que falleció este miércoles, y a quien recuerda por su laboratorio en la Base Antártica Española, que se encuentra en el museo desde 2014, y califica como "referente".

MISIÓN

La nueva tripulación será la "primera misión formada exclusivamente por mujeres científicas" que se llevará a cabo en una base de investigación en el Ártico, y han sido seleccionadas por la Mars Society para llevar a cabo su trabajo en la Flashline Mars Arctic Research Station, que acoge solamente tres misiones al año durante los meses de verano y lleva funcionando 25 años.

En el acto, en el que ha estado presente la cónsul de Canadá en Barcelona, Karra-Lee Gerrits, se ha recordado que la nueva tripulación cuenta con investigadoras catalanas que trabajan en "centros de referencia del país".

Una de las miembros de la tripulación, Laura González, --que llevará a cabo proyectos de ingeniería con impresoras 3D y antenas para telecomunicaciones-- ha explicado que con esta misión análoga quieren dar "apoyo al futuro de la mujer en el espacio".

Además, asegura que van más allá de las dos anteriores: "Será un gran reto por la logística, ya que para llegar a Devon Island tenemos que coger cinco vuelos y depende mucho de las condiciones meteorológicas; el coste de la misión es mucho más grande y da un ángulo más interesante porque el Ártico nos da la posibilidad de hacer investigación del hielo que hay allí".

Las demás integrantes de la tripulación son la ingeniera Anna Sabaté, que monitorizará el hábitat y entorno con drones y creará un sistema de localización que no dependa de satélites; la ingeniera Qi Gao, que usará datos de satélites para estudiar la superficie de permafrost; y la nanotecnóloga Lucia Matamoros, que con datos biométricos estudiará cómo funciona el cuerpo de las tripulantes en situaciones extremas y cómo influyen los ciclos hormonales.

También estarán Carlota Keimer, que estudiará el efecto de la microgravedad en el cuerpo; Marta Milà, con un experimento sobre medicina experimental; Laura González, que realizará proyectos con impresoras 3D y antenas de telecomunicaciones; Maria Lastra, que investigará el estrés del aislamiento en el Ártico; Roser Bastida que hará un proyecto sobre animales; y Andrea Jaime, que tratará de fortalecer relaciones internacionales de Hypatia con otros grupos.

"GRAN RETO"

Como explica la organización en un comunicado, la nueva estación supone un "gran reto", ya que debido a las condiciones de frío extremo, nieve y hielo, se transforma la gestión de la misión sobre el terreno en aspectos como el equipamiento, la operativa de las salidas extravehiculares (EVA), la vida útil de las baterías y el rendimiento humano; además de que el nuevo emplazamiento incrementa aún más el aislamiento de la tripulación.

Hypatia Mars ha recibido unas 80 candidaturas para formar parte de la tripulación; y esta nueva misión contribuirá a la investigación científica que se lleva a cabo en la estación, en colaboración con el gobierno de Nunavut y su población.

Entre otras acciones, se monitorizará el permafrost y se evaluará la calidad del agua para detectar posibles contaminaciones procedentes del agua de deshielo; se combinarán observaciones de campo con datos de radar por satélite para estudiar el deshielo estacional y los movimientos del terreno a escala milimétrica; y también se analizará el envejecimiento celular.