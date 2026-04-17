Investigadoras realizarán unas 50 charlas sobre el eclipse solar de agosto en escuelas catalanas

Las conselleras Núria Montserrat y Esther Niubó con las investigadoras - RECERCA I UNIVERSITATS

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) - Unas 30 investigadoras realizarán unas 50 charlas sobre el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto en centros educativos de toda Catalunya, y este viernes se han formado para ello en la jornada 'Eclipsades. L'eclipsi a l'Aula'.

Según explica la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat en un comunicado, el objetivo es "fomentar las vocaciones STEM, crear referentes femeninos y garantizar una observación segura" de este fenómeno astronómico.

En su intervención, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha afirmado que esta actividad facilitará que muchos niños "disfruten más profundamente del fenómeno y amplíen el impacto también entre las familias, gracias al conocimiento ágil" que se aportará en el aula.

Por su parte, la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, ha resaltado que el eclipse es una oportunidad educativa y, a la vez, de transformación social: "La educación científica es importante no solo para incentivar vocaciones futuras, sino también porque comprender la ciencia, entender cómo se construye el conocimiento científico nos ayuda a participar de forma más libre e informada en la sociedad".

Durante la sesión, han recibido materiales pedagógicos de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) y el Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB), y las charlas en las aulas incluirán una parte dedicada a la seguridad, incidiendo en el uso obligatorio de gafas homologadas (ISO 12312-2) y los riesgos de mirar al sol directamente.