5 investigadoras de UIC Barcelona, entre las científicas españolas más destacadas, según CSIC

Archivo - Edificio de UIC Barcelona en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - UIC BARCELONA - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

5 investigadoras de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona han sido incluidas en el ranking de las científicas españolas más destacadas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un listado con cerca de 3.000 perfiles con los mejores indicadores académicos en Google Scholar, ORCID y Openalex.

Las 3 primeras que aparecen en el ranking son la catedrática y directora del departamento de I+D+I de Microbiología en el Hospital Sant Joan de Déu, Carmen Muñoz Almagro; la profesora y especialista en Anatomía Patológica María Teresa Fernández Figueras, y la catedrática y decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Esther Calbo Sebastián, informa UIC Barcelona en un comunicado este viernes.

Las 2 siguientes son la docente del departamento de Medicina en la especialidad de endocrinología, Elena Valassi, y la catedrática y responsable del Grupo de Investigación de Neurolípidos, Núria Casals Farré.

La clasificación pone en valor la contribución de la mujer a la ciencia y la investigación en España y está previsto que la clasificación se amplíe hasta 10.000 científicas a finales de año.

INDICADORES ACADÉMICOS

El ranking de investigadoras españolas y en España incluye los perfiles en Google Scholar con mejores indicadores métricos, con identificador ORCID asignado de las mujeres españolas que investigan en España o fuera y de las mujeres investigadoras extranjeras con afiliación a instituciones españolas.

Esta edición tiene en cuenta también los indicadores equivalentes de Openalex y, además de dar visibilidad a las mujeres investigadoras, el objetivo de esta clasificación del CSIC es fomentar el uso de herramientas abiertas como ORCID y RoR para mejorar la conexión entre las fuentes científicas.

Este reconocimiento, que se suma a la presencia de investigadores de UIC Barcelona en otros prestigiosos rankings, como el 'World's Top 2% Scientists' de la Universidad de Standford, "refleja el compromiso de UIC Barcelona con la investigación de calidad, su excelencia científica, impacto en la sociedad y capacidad de atracción de personal investigador de alto nivel".