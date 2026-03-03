Investigadores de UIC Barcelona desarrollan una gutapercha bioactiva para endodoncias

La investigadora - UIC BARCELONA

El proyecto quiere reducir la reinfección

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Facultad de Odontología y del Bioengineering Institute of Technology de UIC Barcelona han desarrollado una nueva gutapercha bioactiva para endodoncia avanzada, informa este martes la universidad en un comunicado.

Se trata del proyecto BioSphereGutta, que se presenta en el 4YFN del Mobile World Congress (MWC) en Fira de Barcelona Gran Via y que se basa en la creación de materiales de última generación para la obturación de conductos radiculares.

Actualmente, el tratamiento de endodoncia es la principal solución para conservar los dientes de los pacientes que han tenido un traumatismo o una caries profunda que ha desencadenado en una infección del conducto radicular.

Tras la eliminación del nervio, se utiliza una gutapercha para obturar el conducto y evitar posibles reinfecciones bacterianas.

Sin embargo, los expertos consideran que este material no presenta una capacidad óptima de adhesión a los tejidos dentales, ya que cerca de un 15% de los tratamientos de periodontitis apical pueden resultar "no exitosos" a causa de un insuficiente sellado final, según la investigadora del área de Endodoncia de UIC Barcelona, Bárbara Giordano.

"Nuestro objetivo es mejorar los tratamientos de endodoncia mediante un biomaterial más eficaz para el sellado de los conductos radiculares", ha afirmado Giordano.

REDUCIR LA REINFECCIÓN

La investigadora ha explicado que de esta manera se podrán reducir "los fallos por reinfección en dientes endodonciados" y ofrecer tratamientos más seguros y duraderos para los pacientes.

Giordano ha especificado que la gutapercha que se utiliza actualmente es "bioinerte", es decir, se trata de un material biocompatible, pero que no interacciona con el tejido del diente, simplemente hace de relleno para que los conductos no se reinfecten.

En este sentido, ha considerado que BioSphereGutta ofrece una "mejor estrategia" al incorporar microesferas bioactivas a base de sílice en la gutapercha tradicional para aumentar esta adhesión a la dentina y promover la biomineralización.

Además, la investigadora ha puntualizado que estas microesferas no solo se incorporan en la superficie de la gutapercha, sino que se integran en toda la matriz para favorecer también así "una posible liberación sostenible de algún fármaco o molécula que ayude a mejorar el tratamiento clínico y la salud dental del paciente".