Investigan las causas de las incidencias en la R3 de Rodalies para evitar que se vuelvan a producir

Archivo - Varios trenes de Rodalies - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los usuarios lamentan que las averías son la "normalidad"

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicado que se están investigando las causas de las dos incidencias que han obligado a cortar la circulación de trenes en la línea R3 durante este fin de semana para "evitar que se puedan volver a producir".

"Están relacionadas con el sistema de electrificación", ha avanzado este lunes Carmona en una entrevista en 'Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press.

Así, la R3 ha acumulado este fin de semana dos incidencias distintas que han obligado a cortar la circulación entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga (Barcelona) el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, habiéndose recuperado el servicio entre ambos cortes.

"Nuestra principal preocupación el sábado y el domingo era garantizar la movilidad de los viajeros e informar a los clientes", ha explicado Carmona, que ha pedido disculpas por las incidencias.

Asimismo, ha detallado que les costó organizar el servicio alternativo por carretera ante la falta de disponibilidad de autobuses en estas fechas de verano.

"MALA" GESTIÓN

Por su parte, el portavoz de la plataforma de usuarios 'Perquè no ens fotin el tren', Marc Janeras, ha lamentado, también en una entrevista en 'Catalunya Ràdio', que las incidencias en la línea son constantes: "Es nuestro día a día, nuestra normalidad".

A su juicio, la red de Rodalies se ha "abandonado completamente" durante las últimas décadas al priorizarse las inversiones en otros ámbitos como las carreteras o la alta velocidad.

Pese a que ha celebrado que el Plan de Rodalies se está cumpliendo y se están ejecutando mejoras, Janeras ha considerado que existe una "mala" gestión y planificación del servicio.

CORTE EN LA R3 EN UN MES

Lo ha ejemplificado con los cambios en el plan alternativo de transporte del futuro corte para desdoblar la R3, que empezará dentro de un mes después de haberse aplazado en varias ocasiones.

Así, las obras de desdoblamiento de la R3 entre las estaciones de Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona) durarán unos 16 meses y empezarán el próximo 27 de septiembre.