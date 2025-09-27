Investigan la muerte de un hombre en aguas de una cala de la Ametlla de Mar (Tarragona)

TARRAGONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tarragona investiga la muerte de un hombre de entre 30 y 40 años en una cala de la Ametlla de Mar (Tarragona) tras encontrar su cuerpo flotando en el agua y atado a un bidón para flotar, informan fuentes del cuerpo a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', Salvamento Marítimo ha localizado el cuerpo, pendiente de identificar, en la cala de Calafató hacia las 16 horas de este sábado y la persona ha sido trasladada hasta el puerto de Calafat.

Las primeras informaciones forenses indican que el hombre, que ha aparecido vestido, indocumentado y sin indicios de criminalidad, podría llevar entre 24 y 72 horas muerto y la GC investiga para determinar su identidad y las posibles causas de la muerte.