Investigan la muerte violenta de un hombre en Barcelona después de una pelea en la vía pública

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS - Archivo

BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre durante la noche de este sábado en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó después de una pelea en la vía pública, según han informado a través de un comunicado este domingo.

Los agentes recibieron el aviso a las 22:28 alertando de la pelea, por lo que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde encontraron a una persona herida de gravedad que tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció.

La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación para descubrir las circunstancias de este caso, que está bajo secreto de las actuaciones.