El IPC cae hasta el 3% en abril en Catalunya

Archivo - Varias personas realizan compras en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya bajó hasta el 3% en abril respecto a un año antes, una décima por debajo respecto a marzo (3,1%), según datos de este jueves del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 3,2%, dos décimas por debajo del mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente disminuyó una décima, hasta el 2,8%, respecto al tercer mes del año.

La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Madrid (+3,8%), Castilla y León (+3,5%) y Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia (+3,4%), mientras que en Melilla (+2,5%), Ceuta (+2,6%), y Extremadura y Asturias (+2,7%) fue donde menos subieron los precios.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)