El IPC se mantiene en el 2,6% en noviembre en Catalunya

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya se mantuvo en el 2,6% en noviembre respecto a un año antes, la misma cifra que durante el mes de octubre, según datos de este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual subió hasta el 3%, una décima menos que en el mes anterior (3,1%), y la tasa anual de la inflación subyacente también aumentó una décima, hasta el 2,6%.

La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Madrid (+3,7%), Comunitat Valenciana (+3,4%) y Baleares, Extremadura y País Vasco (+3,2%), mientras que en Canarias (+2,3%), La Rioja (+2,4%) y Murcia (+2,5%) fue donde menos subieron los precios.

Los precios que más subieron en noviembre en Catalunya respecto al mismo mes de un año antes fueron bebidas alcohólicas y tabaco (+4,4%); vivienda (+4,1%); hoteles, cafés y restaurantes (+3,7%); otros (+3,6%); enseñanza (+3,1%), y alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,4%).

Crecieron en menor medida los precios de enseñanza (+2%); comunicaciones (+1,6%); transportes (+1,6%); medicina (+1,3%); vestido y calzado (+1%), y menaje (+0,8%).

POR PROVINCIAS

Por provincias, la variación interanual del IPC en octubre se situó en el 2,8% en Tarragona, en el 2,6% en Barcelona y en el 2,5% en Girona y Lleida.

Respecto al mes anterior, los precios subieron un 0,3% en Barcelona, Girona y Lleida, y se mantuvieron planos en Tarragona.