El IPC se mantiene en el 2% en febrero en Catalunya

Archivo - Un hombre reposta gasolina en una gasolinera de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya se situó en el 2% en febrero respecto a un año antes, el mismo porcentaje que en enero, según datos de este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 2,3%, misma cifra que en el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente escaló una décima, hasta el 2,7%, respecto al primer mes del año.

La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Madrid (+2,9%), Comunitat Valenciana (+2,6%) y Extremadura (+2,5%), mientras que en Asturias, Castilla-La Mancha, Catalunya, La Rioja, Ceuta y Melilla (+2%) fue donde menos subieron los precios.

Los precios que más subieron en febrero en Catalunya respecto al mismo mes de un año antes fueron seguros y servicios financieros (+4,6%), restaurantes y alojamientos (+4,4%), cuidado personal y otros (+4,1%), bebidas alcohólicas y tabaco (+4%), servicios de educación (+3%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,7%).

Crecieron en menor medida los precios de sanidad y actividades recreativas y deporte (+1,5%), vivienda (+1%), muebles y artículos del hogar (+0,7%) e información y comunicaciones (+0,1%), y bajaron los de transporte (-0,4%) y vestido y calzado (-0,3%).

POR PROVINCIAS

Por provincias, la variación interanual del IPC en febrero se situó en el 2,1% en Girona, el 2% en Barcelona y Tarragona y el 1,7% en Lleida.

Respecto al mes anterior, los precios bajaron un 0,6% en Lleida, un 0,5% en Barcelona y Girona y un 0,3% en Tarragona.