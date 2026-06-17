El IRB Barcelona coordina un proyecto sobre biomoléculas en movimiento en grandes infraestructuras

MD4SB: un centro neurálgico que conecta las infraestructuras de investigación de la UE, las fábricas de inteligencia artificial y los sectores biotecnológico y farmacéutico. - IRB BARCELONA

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El IRB Barcelona coordina el proyecto europeo MD4SB (Molecular Dynamics for Structure-based Biology) para integrar datos y herramientas de dinámica molecular en las grandes infraestructuras europeas de investigación, informa en un comunicado este miércoles.

Financiado con 10 millones de euros por el programa Horizon Europe, pretende integrar el estudio de biomoléculas en movimiento en tres infraestructuras: Instruct-ERIC, especializada en biología estructural; ELIXIR, dedicada a la gestión e integración de datos en ciencias de la vida; y EU-OPENSCREEN ERIC, centrada en biología química y en el cribado de compuestos con potencial terapéutico.

MD4SB se basa en los avances logrados por MDDB (Molecular Dynamics Data Bank), una iniciativa que desarrolló una plataforma distribuida para almacenar y compartir grandes volúmenes de datos de dinámica molecular siguiendo los principios FAIR, que garantizan que los datos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables.

El proyecto contará con el apoyo de centros de supercomputación y fábricas de IA de Europa, "que aportarán capacidades avanzadas de computación, almacenamiento y análisis de datos a gran escala"; y esta infraestructura permitirá conectar la dinámica molecular con nuevas aplicaciones basadas en IA y facilitará el aprovechamiento de los datos generados por las simulaciones.

Además, garantizará que estos datos puedan compartirse y reutilizarse en distintos contextos científicos, "evitando que queden aislados en servidores locales y favoreciendo así una investigación más abierta, eficiente y colaborativa".

DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS

Uno de los principales objetivos de MD4SB es acelerar las fases iniciales del descubrimiento de fármacos: las simulaciones de dinámica molecular permiten observar cómo se mueven las proteínas y revelar regiones funcionales que no son visibles en las estructuras estáticas, "pero que pueden resultar determinantes para el diseño de nuevos compuestos terapéuticos".

Nostrum Biodiscovery, empresa derivada del IRB Barcelona y del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), actuará como "puente" entre el ámbito académico y la industria, facilitando la adopción y aplicación de estas tecnologías en el desarrollo de nuevos medicamentos.

MD4SB empezará este próximo 1 de septiembre y tendrá una duración de 4 años, y el consorcio reúne a 25 socios de 8 países, incluidos centros académicos, infraestructuras europeas de investigación, centros de supercomputación y empresas biotecnológicas y farmacéuticas.