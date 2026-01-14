Irene Montero afirma que estudiará la propuesta en financiación aunque cree que "lo fundamental" no se recoge

Archivo - La eurodiputada de Podemos Irene Montero - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que su formación estudiará la propuesta que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aunque ha avisado de que "lo fundamental" no se recoge.

Montero ha definido como fundamental que el nuevo sistema garantice la financiación de los servicios públicos de cada territorio, "que se respete la plurinacionalidad y que dé garantías de autogobierno a Catalunya", ha dicho en una entrevista en La 2 Cat y Ràdio 4.

Ha reprochado al Gobierno usar una política de fuegos artificiales y ha lamentado que el nuevo modelo no responde a la que según ella es la gran pregunta en financiación: "¿Por qué los ricos no están pagando lo que les corresponde?".

"RACISMO" EN JUNTS

Ha insistido en que la delegación de competencias en inmigración que pactaron PSOE y Junts es racista y que "el racismo institucional es una apuesta que está haciendo Junts en su competencia con Aliança Catalana".

Ha reivindicado que "las leyes más importantes y de mayores avances en derechos" se han tirado adelante con un trabajo coordinado fundamentalmente de ERC, Bildu y Podemos, tres formaciones que nunca han concurrido juntas en elecciones pero que, para ella, son capaces de trabajar juntas.

JULIO IGLESIAS

Preguntada por las acusaciones de supuestas agresiones sexuales del cantante Julio Iglesias a exempleadas de su servicio doméstico, ha dicho que son "testimonios muy graves" y cree que es una realidad para muchas mujeres en situación de precariedad.

"Hay muchísimos hombres que utilizan su poder y precisamente su prestigio, al que ayer se refería Isabel Díaz Ayuso de una forma nuevamente machista. Es precisamente su prestigio y la protección que les da la fama, el poder, la romantización de esas canciones de Julio Iglesias, es lo que les permite ejercer violencias", ha añadido.