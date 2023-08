Irene Montero insta a "cambios profundos" en la RFEF tras el discurso de Rubiales

Valora una posible Ley de amnistía como una "herramienta útil"

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha instado a "cambios profundos" en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras el discurso del viernes de su presidente, Luis Rubiales, en el que rechazó dimitir por el beso forzado a la futbolista de la Selección Española Jennifer Hermoso.

En una entrevista de este lunes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha criticado la "reacción de protección de muchos compañeros" de Rubiales la cual, a su juicio, demuestra que no están entendiendo nada de lo que la sociedad reclama, en sus palabras.

Ha calificado de "contundente" la intervención del Gobierno y ha sostenido que actuar ante cualquier situación o acto sexual no consentido, en sus palabras, no es una opción de las instituciones, es una obligación.

Montero también ha afirmado que "todo acto sexual sin consentimiento es constitutivo posible de un delito de agresión sexual", pero que requiere la denuncia de la víctima.

Ha explicado que es importante que Hermoso sepa que no está sola, textualmente, y que en estos momentos "no puede tener presión para decidir qué va a hacer o qué no va a hacer", ya que cada mujer puede tomar un camino distinto.

LEY DE AMNISTÍA

La ministra en funciones ha pedido ser valientes en el abordaje de la "crisis territorial" con Catalunya y dar pasos con la desjudicialización de un conflicto, textualmente, que es político y que nunca se debió judicializar.

Ha valorado una posible Ley de amnistía como una "herramienta útil" para conseguir un objetivo que muchas personas en Catalunya y en España llevan mucho tiempo peleando, también en referencia a su partido, Podemos.

Sobre su futuro, Montero ha rechazado hacer declaraciones aunque ha afirmado que en algún momento "va a tocar hablarlo, efectivamente" y se ha mostrado a disposición de su partido y de su secretaria general, Ione Belarra, y de los inscritos e inscritas, en sus palabras.