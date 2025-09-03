El IRL subvenciona más de 600 actuaciones de artistas catalanes a nivel internacional

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La línea de subvenciones impulsada por el Institut Ramon Llull (IRL) el 2024 ha permitido apoyar más de 600 actuaciones de artistas catalanes en escenarios de todo el mundo, en el ámbito de la música y las artes escénicas.

Esta línea, que ha permitido "doblar" en un año las actuaciones en el exterior, está dirigida a festivales y equipamientos de fuera de España que tengan interés en programar propuestas artísticas catalanas y baleares, informa el IRL en un comunicado este miércoles.

En el segundo año de implementación de estas subvenciones, una de las principales novedades ha sido la inclusión de actuaciones musicales entre las actividades subvencionales: esta ampliación ha contribuido a "un incremento significativo del total de actuaciones de artistas catalanes y baleares en el extranjero".

En el ámbito de las artes escénicas, en 2025 el Institut Ramon Llull ha apoyado cerca de 550 actuaciones internacionales de 95 artistas catalanes y baleares, que participan en 46 festivales de 22 países; y en música, el IRL ha colaborado en la programación de 103 actuaciones musicales de 58 artistas en 23 festivales de 10 países.

Por destinos, Europa y América Latina concentran la mayor parte de actuaciones: Italia ha sido el principal país en la programación de artsitas catalanes, tanto en artes escénicas (10 festivales) como en música (7), y en América Latina ha habido presencia en 6 festivales.