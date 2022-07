Iron Maiden triunfa ante 50.000 personas en el Estadi Olímpic de Barcelona

Única parada en España de la gira 'Legacy of the Beast'

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda británica Iron Maiden ha triunfado este viernes en su regreso a Barcelona en un concierto en el Estadi Olímpic ante más de 50.000 espectadores, según la organización, en la única parada en España de este tramo de la gira 'Legacy of the Beast'.

El concierto se ha iniciado todavía con luz natural con tres canciones del nuevo álbum de la banda capitaneada por el cantante Bruce Dickinson y el bajista Steve Harris, 'Senjutsu': el corte homónimo --primera aparición de la mascota Eddie como samurai--, 'Stratego' --tras la que Dickinson se ha dirigido al público por primera vez con un '¡Hola, Catalunya!'-- y 'The writing on the wall', presididos por un escenario inspirado en un templo oriental.

A lo largo del concierto, el escenario ha ido mutando en un juego con la iconografía de los trabajos de la banda a lo largo de sus cuatro décadas de carrera, en consonancia con los temas que el grupo interpretaba.

Estos tres primeros temas han sido el único acercamiento de la banda a su nuevo trabajo y a partir del cuarto, 'Revelations', ha ido recorriendo el amplio catálogo del grupo, ofreciendo temas de sus diferentes etapas, con mayor presencia de éxitos de los años 80 y 90.

Dickinson, tras señalar que es fantástico volver a Barcelona y reunirse finalmente con el público tras dos años --el concierto estaba inicialmente previsto para el verano de 2020--, ha dado paso a una enérgica 'Blood brothers', la mística 'Sign of the cross', con papel destacado de los guitarristas Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, y 'Flight of Icarus'.

Un público entregado ha coreado la celebrada y clásica 'Fear of the dark', antes de seguir con las no menos coreadas y clásicas 'Hallowed be thy name', 'The number of the beast' y 'Iron Maiden', que han cerrado el set principal del repertorio.

Los clásicos han continuado en los bises con 'The trooper' --nueva aparición de Eddie como soldado--, 'The clansman' y 'Run to the hills', antes de concluir el concierto con 'Aces high', con la que Iron Maiden se ha despedido tras una hora y 50 minutos de show y una quincena de temas.

BARCELONA, SEIS AÑOS DESPUÉS

El concierto de Barcelona ha contado como teloneros con los australianos Airbourne, quienes han tenido que lidiar con una lluvia intermitente, y los neerlandeses Within Tempation, cuya cantante Sharon den Adel ha portado una bandera ucraniana en uno de los temas del repertorio.

La visita de Iron Maiden ha supuesto su regreso a Barcelona tras seis años, tras su actuación en el Rock Fest de 2016 en Santa Coloma de Gramenet.

Ha sido la penúltima parada de la gira en Europa --el domingo la cierran en Lisboa-- de la banda de heavy antes de dar el salto a América, donde tiene previsto seguir el tour a partir de finales de agosto y hasta octubre.