Isabel Allende defiende unir memoria y democracia ante el avance de "los discursos negacionistas"

Montilla y Allende en la Global Progressive Movilisation de Barcelona este viernes - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

La exsenadora de Chile y fundadora de la Fundación Salvador Allende, Isabel Allende, ha defendido unir memoria y democracia, especialmente en un momento en el que, ha alertado, "más avanzan los discursos negacionistas" en el mundo.

Lo ha dicho en su intervención este viernes en la primera jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM), en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, acompañado por el expresidente de la Generalitat José Montilla, la exministra de Sanidad y presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Luisa Carcedo, y la profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Ana Martínez.

"Memoria y democracia deben ser una sola", ha reivindicado Allende, que ha alertado de que abandonar la memoria no solo significa quedar atrapados en el pasado, sino permitir el olvido y, por tanto, permitir la impunidad, que considera inaceptable para cualquier país.

Ha recordado la "lucha contracorriente" de Chile tras la dictadura de Augusto Pinochet, que en su levantamiento militar acabó con la vida de su padre y presidente del país, Salvador Allende, por una búsqueda de la justicia que fue bastante esquiva, pero que tenía un sentido profundo para las víctimas y para no volver a repetir aquellos errores en el futuro.

Asimismo, ha señalado que la llegad a la presidencia de José Antonio Kast el pasado marzo muestra que a pesar de que se creía que el derecho internacional había llegado para quedarse, se ha visto "que en cualquier momento se puede romper", lo que muestra que hay que luchar más que nunca.