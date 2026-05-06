Isabel Rodríguez: Clavijo "sabe que en ocasiones" tiene más apoyo del Gobierno que del PP

Archivo - La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una sesión de control al Gobierno - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

GIRONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que respeta el enfado y las afirmaciones realizadas por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y ha añadido que él "sabe que en ocasiones ha tenido más respaldo del Gobierno de España que de sus socios de gobierno, que es el Partido Popular".

Lo ha dicho este miércoles en una visita a dos promociones de vivienda protegida en Girona junto a la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, al preguntársele por el rechazo de Clavijo a que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias.

La ministra se ha referido entonces a la llegada de menores migrantes a España, principalmente a las costas de Canarias, cuya distribución entre las comunidades autónomas ha contado con el rechazo del Partido Popular.