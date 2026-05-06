Isabel Rodríguez subraya la política de vivienda de Catalunya como un "camino a seguir"

Plantea que el Plan Estatal de Vivienda "duplicará" la inversión en Catalunya

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez
Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 6 mayo 2026 15:38
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GIRONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha referido directamente a la política de vivienda de Catalunya y del Govern de la Generalitat, que ha subrayado como un "camino a seguir" para consolidar el derecho a la vivienda y acabar con la crisis.

Lo ha dicho este miércoles en una visita a dos promociones de vivienda protegida en Girona junto a la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la que ha asegurado que esta política está siendo un "referencia para el conjunto de España y de Europa" que explora soluciones a las que antes no se habían aproximado.

La ministra ha explicado "habiendo puesto más recursos que nunca, llegando a acuerdos con los ayuntamientos en la cesión de suelo, poniendo instrumentos de financiación, sin duda, la gestión de Salvador Illa y de la Generalitat ha priorizado el derecho a la vivienda y esto está dando sus frutos".

En relación al Plan Estatal de Vivienda, Rodríguez ha afirmado que en el caso de Catalunya se va a duplicar la inversión, y añadido que "incluso podremos ir más allá en el futuro, porque Catalunya siempre es una comunidad que ha puesto más recursos adicionales al plan estatal".

También se ha referido a Catalunya como un ejemplo en materia de regulación del mercado de la vivienda, que ha defendido, es una manera de atender a la ciudadanía junto a la construcción de nuevas vivienda, y algo que "Catalunya está haciendo con valentía".

"Los grupos políticos que han decidido que el mercado no se puede comer las rentas de los trabajadores, que los jóvenes tienen derecho a independizarse y acceder a una vivienda digna a un precio asequible, están dando sus frutos y hoy estando aquí quiero ponerlo en valor por ese ejercicio de complicidad a la hora de regular y que está siendo positivo para catalanes y catalanas", ha añadido.

IDEALISTA

Preguntada por el anuncio de Idealista de un piso en Madrid que hacía referencia a los problemas de salud de los propietarios, y que ya ha sido retirado de la plataforma, Rodríguez ha dicho que desde el Ministerio se ha pedido más información a la plataforma y "exigido" que aclare los criterios que utiliza a la hora de publicar los anuncios.

"Es la última gota que coma el vaso, más allá de esa normativa pendiente, de esa directiva de servicios digitales, que nos va a facilitar la intervención a las administraciones públicas en este tipo de cuestiones, está también la responsabilidad corporativa de esta entidad se haga cargo de publicar sólo aquellas viviendas que son viviendas", ha defendido.

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