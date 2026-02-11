Isabel Vidal, nueva ceo del Grup Focus

Isabel Vida, ceo del Grup Focus - FOCUS

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grup Focus ha nombrado a Isabel Vida como nueva ceo del grupo, relevando así al presidente, Daniel Martínez de Obregón, en las funciones ejecutivas.

Según ha informado Grup Focus este miércoles en un comunicado, Daniel Martínez de Obregón mantendrá la presidencia del consejo de administración, así como la presidencia de Àfora.

Vidal (Barcelona, 1971) encara la nueva etapa del grupo en pleno proceso de expansión y con el reciente anuncio del proyecto Gènesis, nuevo teatro y escuela superior de artes escénicas.

Grup Focus está integrado por 18 empresas, con sedes en Barcelona y Madrid, dedicadas a la creación, producción y distribución de contenidos culturales.

Vidal es licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona, inició su trayectoria en Focus en 1996 donde ha desarrollado diversos cargos de responsabilidad, y es presidenta de la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca).