Archivo - Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, declara ante el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell, a 19 de mayo de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España). - David Oller - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Mango, Isak Andic, elaboró un plan con la terapeuta familiar, Julia Lüderwalt, para apartar definitivamente a su hijo Jonathan Andic de la empresa, según un auto de la Audiencia de Barcelona al que ha tenido acceso Europa Press y que ha avanzado 'La Vanguardia' este miércoles.

Así lo afirma el tribunal en una resolución, en la que avala la prisión preventiva eludible con fianza impuesta al investigado, tras examinar los mensajes intercambiados entre Isak y la terapeuta a través del teléfono móvil: concluye que la intención era que ella tratara con Jonathan la decisión de tomarse un "año sabático", para posteriormente lograr una separación definitiva.

Fue el padre quien pidió a la terapeuta que trabajara en este aspecto para que fuera el propio Jonathan quien tomara la decisión, si bien el objetivo definitivo "debía mantenerse oculto".

En diciembre de 2024, mes en el que se produjo la caída de Isak por un barranco de las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona), quedaba pendiente una conversación directa en la que el investigado debía plantear el año sabático y abordar su futuro profesional.

Previo a ello, el auto detalla cómo el día 9, 5 días antes de la muerte del fundador de Mango, la terapeuta le indicó a Isak que su hijo debía dar el paso de pedirle una reunión formal para tratar el tema del año sabático.

RELACIÓN ENTRE AMBOS

"La relación entre padre e hijo fue intensa y cambiante", afirma el tribunal, que apunta a comunicaciones que muestran afecto y apoyo económico (así como una voluntad sostenida de reconstrucción), pero también conflictos profundos relacionados con la crisis empresarial de 2015, la pérdida de responsabilidades de Jonathan, su percepción de falta de reconocimiento, su dependencia económica y el modo en que concebía la herencia en vida.

Además, en el contexto de terapia Jonathan expresó "odio, resentimiento y rechazo a la figura paterna", unas manifestaciones que el tribunal no relaciona con amenazas concretas, sino a un sentido metafórico de separación psicológica que no debe interpretarse literalmente.

Así, el auto señala que el plano familiar y el profesional coexistían, pero el tribunal apunta: "Padre e hijo se estaban aproximando personalmente mientras se preparaba, sin conocimiento completo del investigado, su apartamiento definitivo de la empresa".