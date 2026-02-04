ISGlobal y Made of Genes colaboran para prevenir lesiones deportivas mediante IA

Representantes de Made of Genes e ISGlobal. - ISGLOBAL

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), de la Fundación La Caixa, y Made of Genes, 'spin-off' de Genomcore, han anunciado un acuerdo estratégico para transformar la prevención de lesiones durante la realización de actividad física mediante inteligencia artificial (IA).

La operación se ha realizado mediante una 'license for equity', un modelo de transferencia tecnológica donde ISGlobal licencia un 'software' avanzado de prevención lesiones a cambio de acciones de la startup, informa el instituto en un comunicado de este martes.

La colaboración integra el conocimiento científico de ISGlobal con la plataforma de inteligencia artificial de Made of Genes para la mejora del rendimiento deportivo y la gestión de datos multimodales, "maximizando la eficiencia" de la medicina personalizada.

El conocimiento y el algoritmo transferido usan modelos predictivos para analizar datos de 'sportomics', que integra deporte, genómica y metabolómica, y carga de actividad física.

La alianza entre ISGlobal y Made of Genes se suma a la colaboración que ambos mantienen con el Barça Innovation Hub para el desarrollo de modelos que integren datos ómicos y carga física.