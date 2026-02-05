Islas Canarias es el destino favorito para Carnaval con un 8,5% de las reservas, según Atrápalo

Pasacalles anunciador del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2025 - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Islas Canarias es el destino más solicitado en España para la fiesta de Carnaval, concentrando hasta un 8,5% de las reservas para esas fechas, con un precio medio por noche de 180,17 euros y una estancia de 5,63 noches, según los datos de la plataforma Atrápalo compartidos este jueves en un comunicado.

Dentro de las islas, el destino favorito es Gran Canaria, que supone un 2,37% del total de reservas en las islas para carnavales, con una estancia media de 5,04 noches y un precio medio de 180,76 euros, seguida de Tenerife, con un 1,86% de las reservas y un precio medio de 205,40 euros y estancia de 6 noches.

Tras Gran Canaria y Tenerife, Fuerteventura registra un 1,15% de las reservas, seguida de Lanzarote, con un 1,01%, y La Palma, con otro 0,21%.

El director de Producto y Operaciones de Atrápalo, Roberto Ramos, ha destacado que "un año más los carnavales de las Canarias atraerán a numerosos viajeros, que optan por esta destinación tanto por las celebraciones como por sus excelentes temperaturas, que permiten disfrutar también de las playas".

En el resto de España, la plataforma destaca que los destinos que despiertan más interés en esas fechas son Extremadura (0,88%), Castilla La Mancha (0,77%) y Galicia (0,72%).