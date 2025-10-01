Iván Ferreiro actuará el 14 de mayo en el Sant Jordi Club de Barcelona

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista Iván Ferreiro actuará el 14 de mayo de 2026 en el Sant Jordi Club de Barcelona dentro de la gira 'Hoy y ayer' que conmemorará sus 35 años de carrera, informa en un comunicado la promotora The Project.

En esta gira repasará las canciones más emblemáticas de su carrera, desde Los Piratas hasta la actualidad en solitario, cuando se cumplen 20 años de su primer álbum solista, 'Canciones para el tiempo y la distancia'.

Las entradas para el concierto de Iván Ferreiro en Barcelona se pondrán a la venta este jueves en una actuación que supone su debut en el Sant Jordi Club.