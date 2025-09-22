Janet Sanz (BComú) deja la política institucional

Archivo - La líder de BComú, Janet Sanz - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú, Janet Sanz, dejará la política institucional en los próximos meses, cuando espera entregar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.

Según ha avanzando 'Nació' y ha podido confirmar Europa Press, tras dejar sus cargos, también en los Comuns, continuará su camino profesional alejada de la política.

Sanz anunciará su decisión este lunes a las 11.30 horas en una rueda de prensa, acompañada del resto de concejales de la formación en el consistorio.