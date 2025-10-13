Jarc reclama "medidas urgentes" al Ministerio de Agricultura ante la DNC en Catalunya

El responsable del Vacuno de Carne de COAG, Joaquín Gargallo, y el representante de Jarc en COAG y responsable de ganaderías de COAG, Jaume Bernis. - JARC

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha reclamado "medidas urgentes" en una reunión de urgencia con el Ministerio de Agricultura ante la crisis de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en Catalunya, como más vacunas, calendario de aplicación o el pago íntegro de los animales sacrificados a precio de mercado.

La organización agraria ha explicado que el Ministerio se ha comprometido a actualizar los baremos de compensación económica y a comprar 500.000 vacunas", informa en un comunicado este lunes.

En representación de Jarc y de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Jaume Bernis ha instado a las autoridades a incrementar el suministro de vacunas, un calendario vacunal "claro y previsible", un protocolo de vacunación basado en criterios técnicos y compensaciones económicas por los animales sacrificados.

"Ningún ganadero debe perder ni un euro por culpa de esta enfermedad. Los productores están cansados de incertidumbres y necesitan soluciones reales, no promesas", ha subrayado.

La Generalitat, que ha detectado varios focos de esta enfermedad en la provincia de Girona, insiste en que la DNC no afecta a las personas ni representa ningún riesgo para la salud pública, tampoco tras el consumo de carne o de leche vacuna, que afirma que son "seguros incluso si los animales dan positivo por la enfermedad".