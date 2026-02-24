Javi López (PSC) defiende una respuesta europea firme y "unitaria" ante la invasión rusa a Ucrania

Archivo - El vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlamento Europeo y líder del PSC en Bruselas, Javi López, ha reivindicado una respuesta europea "firme, contundente y unitaria" ante la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión, que considera una agresión contra la soberanía de un Estado independiente y contra los principios del derecho internacional.

En un artículo publicado en Exterior.cat y recogido por Europa Press, el dirigente europeo sostiene que el conflicto representa el mayor desafío para la seguridad del continente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y afirma que la guerra impulsada desde el Kremlin es también "un ataque directo al modelo de sociedad europeo y al orden internacional basado en normas".

López destaca la "indestructible dignidad" del pueblo ucraniano tras más de 1.400 días de guerra y señala que la resistencia militar y civil ha frustrado las expectativas de una victoria rápida por parte de Moscú, aunque recuerda el elevado coste humano del conflicto, con decenas de miles de muertos y millones de personas desplazadas.

En clave europea, defiende que la invasión ha reforzado la cohesión de la Unión Europea y ha revitalizado la OTAN, aunque advierte de que este "despertar estratégico" no puede quedar incompleto.

En este sentido, alerta de movimientos diplomáticos impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Moscú al margen de Europa y de Kiev, lo que considera un recordatorio de la necesidad de que el continente actúe con voz propia.

ASISTENCIA MILITAR

López sostiene que la asistencia militar a Ucrania es "condición indispensable" para una negociación justa y rechaza cualquier propuesta de paz que no respete la soberanía y la integridad territorial del país, incluidas sus fronteras reconocidas internacionalmente.

Por último, defiende que el apoyo europeo debe mantenerse en los ámbitos financiero, militar y político, así como en la presión sancionadora contra Rusia y en la persecución de los crímenes de guerra.

Según subraya, el conflicto pone a prueba la vigencia del orden internacional y los valores democráticos europeos, y concluye que "defender Ucrania es defender la paz, el derecho y la libertad en Europa".