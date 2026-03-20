Javi López (PSC) destaca la defensa de España del multilateralismo ante los "choques imperiales"

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López, interviene durante la sesión inaugural de la Unión de Federalistas Europeos, a 20 de marzo de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PSC, Javi López, ha afirmado que la política internacional de España está "empujando y liderando a Europa en el camino de la soberanía europea, la exigencia del derecho internacional y la defensa del multilateralismo en un mundo de choques imperiales".

Lo ha dicho este viernes en la sesión inaugural del Congreso de la Unión de Federalistas Europeos (UEF), junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y a la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

"España tiene hoy una política exterior reconocida y reconocible en el exterior, muy propia", y está defendiendo un mundo basado en normas donde el derecho internacional no es un argumento instrumental que se utiliza cuando conviene, ha sostenido.

López ha asegurado además que España está "contribuyendo a la construcción de Europa con propuestas, con soluciones, con decisiones", y ha defendido el federalismo para combatir tanto al nacionalismo como al imperialismo.

Asimismo, ha alertado de la "cooperación" entre la derecha tradicional y la extrema derecha en Europa, y ha apostado por avanzar en la soberanía y en la integración europeas para salvaguardar la capacidad de los estados miembros de decidir por ellos mismos.