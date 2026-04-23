Javier Castillo celebra la acogida en Sant Jordi: "No sé cómo voy a acabar el día. Ya estoy afónico"

El escritor Javier Castillo durante la firma de libros de Sant Jordi 2026, en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor Javier Castillo ha destacado la gran cantidad de personas que han acudido ya a la primera hora de la firma de su nuevo libro en Sant Jordi en Barcelona: "Está siendo precioso y sólo llevo un rato, no sé cómo voy a acabar el día. Ya estoy afónico", ha explicado.

En declaraciones a Europa Press, el autor ha destacado que su última novela 'El susurro del fuego' es también la primera ambientada en España, lo que ha generado que llegue a más lectores que nunca y haya tenido una acogida muy "calurosa".

También celebra que en los últimos años cada vez más personas se acerquen a conseguir la firma de los autores, incluso aquellos que no tenían la costumbre o se avergonzaban: "Veo un montón de hombres que a lo mejor antes no venían nunca a firmas, veo gente mucho más mayor y otros que vienen en familia a pasar el día. Es precioso cómo se ha ido ampliando el rango de edad".